Киевские школы приостановят обучение 2 и 3 марта из-за непогоды – распоряжение КГГА

Детским садикам также рекомендовано приостановить работу на эти два дня

Учитывая погодные условия, столичная власть приняла решение о приостановлении учебного процесса 2 и 3 марта в школах столицы.

Детским садикам также рекомендовано приостановить работу на эти два дня, зато предусмотреть функционирование дежурных групп. Сегодня подписан соответствующий приказ Департамента образования и науки, молодежи и спорта,

Об этом сообщает управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата

В департаменте также напомнили педагогам о требованиях приказа по обеспечению бесперебойного функционирования объектов образовательной отрасли Киева в осенне-зимний период 2017-2018 года (приказ Департамента №1111 от 29.11.2017).

Напомним, что 1 марта в столице сильный снег, метель, на дорогах гололедица. По предупреждением Украинского гидрометцентра, 2 марта также будут продолжаться небольшой снег, температура ночью около 10°, днем 6-8° мороза. 3 марта – снег, температура ночью 7-9°, днем 1-3° мороза, на дорогах гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек. 4 и 5 марта – небольшой снег, температура ночью 11-13° мороза, днем 4-6° мороза.