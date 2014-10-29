В КГГА под люстрацию попали три чиновника

Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко, передает Еспресо.TV. По информации из личных дел и данных о занимаемых когда-либо должностях, были уволены 3 человека - 2 чиновники из мэрии и один - из секретариата Киевсовета.

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В частности, с КГГА был освобожден начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергея Рюмшина за то, что он возглавлял Святошинскую райгосадминистрацию до 5 февраля 2013 года. Кроме того, были уволены заместитель директора Государственного архива столицы Светлана Сидорова, поскольку в начале 1990-х годов она была секретарем райкома КПУ в Киеве. По той же причине из секретариата Киевсовета была уволена заместитель начальника управления обеспечения деятельности постоянных комиссий Киевсовета Светлана Пантелеева.

"Других чиновников на данный момент мы не можем уволить. Согласно порядку, который был утвержден Кабмином, проверку доходов, расходов, имущества будут проводить ряд контролирующих органов, а именно МВД, Минюст, Гепрокуратура и СБУ. Саму КГГА по плану, если я не ошибаюсь, будут проверять в середине 2015 года", - сообщил Владимир Бондаренко.