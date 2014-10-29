Киев сможет экономить около 15 млн кубометров газа за счет сжигания мусора
Обогрев части потребителей района Позняки за счет тепловой энергии от сжигания на заводе «Энергия» мусора позволит сэкономить приблизительно 15 млн. кубометров газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире ТРК «Киев» сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева Дмитрий Новицкий.
«Мы реализуем уже проект сжигания мусора. Это тепловая энергия, которая подается в сети города. Это позволит сэкономить где-то приблизительно 15 млн. кубометров газа. Это достаточно большое количество - обогревает часть фонда Позняков», - сказал Новицкий.
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По его словам, это достаточно успешный опыт.
«Поэтому рассматривается несколько проектов, которые позволят использовать биотопливо – это древесина или пеллеты. Еще в Беличах, возможно, переделаем и малые котельные, которые применяются на периферии Киева. То есть сейчас есть целая программа», - сообщил руководитель профильного департамента.
По его словам, для киевлян уже нет угрозы мерзнуть зимой в домах.
«Я уверен, что мы перезимуем нормально и с нормальной комфортной температурой в каждом жилище, и в каждом заведении социального заведения», - сказал Новицкий.
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