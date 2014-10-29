Киев сможет экономить около 15 млн кубометров газа за счет сжигания мусора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире ТРК «Киев» сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева Дмитрий Новицкий.

«Мы реализуем уже проект сжигания мусора. Это тепловая энергия, которая подается в сети города. Это позволит сэкономить где-то приблизительно 15 млн. кубометров газа. Это достаточно большое количество - обогревает часть фонда Позняков», - сказал Новицкий.

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По его словам, это достаточно успешный опыт.

«Поэтому рассматривается несколько проектов, которые позволят использовать биотопливо – это древесина или пеллеты. Еще в Беличах, возможно, переделаем и малые котельные, которые применяются на периферии Киева. То есть сейчас есть целая программа», - сообщил руководитель профильного департамента.

По его словам, для киевлян уже нет угрозы мерзнуть зимой в домах.

«Я уверен, что мы перезимуем нормально и с нормальной комфортной температурой в каждом жилище, и в каждом заведении социального заведения», - сказал Новицкий.

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