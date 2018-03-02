Резников о раскопках на Почтовой: безопасность людей и сохранность находок – приоритет для властей

По его словам, главное, что сейчас надо сделать, это изобрести альтернативное решение укрепления объекта для снятия рисков для находок и возможности продолжения археологических исследований.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) не позволит проведение каких-либо работ, ни строительных, ни археологических – на Почтовой площади, пока не будут решены вопросы безопасности людей, живущих в соседних зданиях, и сохранения находок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

«Вчера провел совещание по Почтовой. Почти три часа продолжались словесные баталии. Археологи, строители, инвестор, эксперты, депутаты Киевсовета, активисты – все присутствовали, все имели возможность высказаться и предложить идеи. Поэтому в первую очередь мы рассматриваем вопрос со стороны охраны культурного наследия, и это является приоритетом», – отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, главное, что сейчас надо сделать, – это изобрести альтернативное решение укрепления объекта для снятия рисков для находок и возможности продолжения археологических исследований.

«Исследования должны быть продолжены, но при этом должна быть обеспечена устойчивость конструкций. Было бы хорошо, если бы еще археологи, строители и инвестор пришли к компромиссу и выбрали вариант проведения археологических исследований с минимальными страданиями для археологов и для всего проекта, но при этом с возможностью продолжить исследования максимально удобным способом для сохранения, а также предусмотреть сохранение уже того, что найдено», – написал Алексей Резников.

Заместитель председателя КГГА также осветил официальную позицию столичной администрации относительно данной ситуации.

«Позиция города очень проста: мы не позволим копать никому, пока не будут решены два вопроса: безопасность людей, которые ходят Почтовой и живут в соседних зданиях, и сохранение находок», – подчеркнул Резников.

По его словам, по результатам совещания его участники все же пришли к согласию. Во-первых, «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» вместе с Управлением охраны культурного наследия организуют встречу на предмет возможности заказа исследования альтернативного варианта укрепления объекта для проведения дальнейших археологических исследований в короткие сроки.

Во-вторых, Центр археологии совместно с представителями Института археологии поможет организовать встречу с Полевым комитетом Института археологии относительно обсуждения возможности изменения процедуры археологических исследований на Почтовой площади, исходя из сложивщейся ситуации.

Кроме того, присутствующие на совещании пришли к согласию относительно того, что решать, каким образом и в какой способ имеют експануватися находки, должны эксперты музейного дела.

«Детали будут решены вместе с международными экспертами. Каким образом и в какой способ будет проводиться экспонирование и хранение находок должны будут решать эксперты музейного дела и это будет одной из основных тем международной конференции, которую мы планируем провести через месяц», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Алексей Резников.