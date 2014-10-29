В Киеве 200 человек из-за отсутствия воды и тепла перекрыли движение на улице Борщаговской



Как сообщила корреспонденту УНИАН жительница дома по улице Леваневского 8/7, люди не пропускают все машины, кроме скорой помощи. Она отметила, что на неоднократные обращения на горячую линию, к органам власти, ответственным лицам, реакции, которая бы привела к решению вопроса нет.

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Жители сообщили также, что с начала сезона отопление так и не включено, горячей воды нет. Кроме того, с 19 октября начались перебои со светом.