В Киеве 200 человек из-за отсутствия воды и тепла перекрыли движение на улице Борщаговской
23:13, 29 октября 2014Киев
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Почти 200 жителей Соломенского района города Киева перекрыли движение транспорта на улице Борщаговской, протестуя против отсутствия горячей воды, отопления и перебоев со светом.
В Киеве 200 человек из-за отсутствия воды и тепла перекрыли движение на улице Борщаговской / wallpaperscraft.ru
Как сообщила корреспонденту УНИАН жительница дома по улице Леваневского 8/7, люди не пропускают все машины, кроме скорой помощи. Она отметила, что на неоднократные обращения на горячую линию, к органам власти, ответственным лицам, реакции, которая бы привела к решению вопроса нет.
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Жители сообщили также, что с начала сезона отопление так и не включено, горячей воды нет. Кроме того, с 19 октября начались перебои со светом.
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