В Киеве 200 человек из-за отсутствия воды и тепла перекрыли движение на улице Борщаговской

23:13, 29 октября 2014
Киев
1

Почти 200 жителей Соломенского района города Киева перекрыли движение транспорта на улице Борщаговской, протестуя против отсутствия горячей воды, отопления и перебоев со светом.

/ wallpaperscraft.ru


Как сообщила корреспонденту УНИАН жительница дома по улице Леваневского 8/7, люди не пропускают все машины, кроме скорой помощи. Она отметила, что на неоднократные обращения на горячую линию, к органам власти, ответственным лицам, реакции, которая бы привела к решению вопроса нет.

Читайте такжеОтопление наконец дали всем киевлянам

Жители сообщили также, что с начала сезона отопление так и не включено, горячей воды нет. Кроме того, с 19 октября начались перебои со светом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter