Из горящего "Жовтня" эвакуировали 60 человек

Об этом УНИАН сообщили в столичном Главке милиции.

Правоохранители, прибывшие по вызову вместе с сотрудниками кинотеатра помогли людям покинуть опасную зону.

По факту пожара открыто уголовное производство. Квалификация дела будет зависеть от экспертных выводов.

По состоянию на 12:30 ночи движение транспорта рядом с кинотеатром перекрыто. На месте происшествия находится мэр киева Виталий Кличко.

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Как сообщила в своем твиттере пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева, "Кличко в четверг проведет совещание с руководителями профильных ведомств относительно ситуации вокруг "Жовтня" и его восстановления".

Напомним, в Киеве загорелся кіннотеатр "Жовтень" по информации очевидцев, неизвестные в одном из залов бросили дымовую шашку.