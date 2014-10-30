Из горящего "Жовтня" эвакуировали 60 человек
В начале пожара в "Жовтне" из помещения было эвакуировано около 60 человек, среди которых пострадавших нет.
Об этом УНИАН сообщили в столичном Главке милиции.
Правоохранители, прибывшие по вызову вместе с сотрудниками кинотеатра помогли людям покинуть опасную зону.
По факту пожара открыто уголовное производство. Квалификация дела будет зависеть от экспертных выводов.
По состоянию на 12:30 ночи движение транспорта рядом с кинотеатром перекрыто. На месте происшествия находится мэр киева Виталий Кличко.
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Как сообщила в своем твиттере пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева, "Кличко в четверг проведет совещание с руководителями профильных ведомств относительно ситуации вокруг "Жовтня" и его восстановления".
Напомним, в Киеве загорелся кіннотеатр "Жовтень" по информации очевидцев, неизвестные в одном из залов бросили дымовую шашку.