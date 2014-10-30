Пожарные уже более четырех часов тушат пожар в "Жовтне"

На место были направлены спасатели из ближайшей, 14-й государственной пожарно-спасательной части, передает ТСН.

Оценив масштабы возгорания, бойцы передали в дежурную часть информацию о повышенном ранге пожара, поэтому на помощь им было направлено подкрепление из пожарных депо Оболонского, Голосеевского, Шевченковского и Соломенского районов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве. В общем, по уточненной информации, к ликвидации пожара привлечено 12 автомобилей основной и 6 специальной техники из восьми подразделений Киевского гарнизона, а также около 80 человек личного состава.

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По состоянию на 1:00 тушение огня продолжается. Огонь охватил 300 квадратных метров кровли и перекрытий крыши здания, пострадали технические помещения кинотеатра.

По предварительным данным, пострадавших во время пожара нет.

Сейчас рассматривается несколько версий возгорания, однако окончательная причина и обстоятельства происшествия будут выясняться после ликвидации пожара и проведения следственно-оперативных действий.