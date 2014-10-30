Кличко: пожар в кинотеатре “Жовтень” локализовали

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на месте пожара, передает телеканал "24".

Кличко, в частности, отметил, что возгорание произошло в 21.45 в среду, во время сеанса на задних рядах кинозала.

"Пожарные и МЧС сработали оперативно, людей эвакуировали, пострадавших нет. Огонь локализовали", — подчеркнул киевский мэр.

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По его словам, не исключен поджог помещения, вокруг которого на протяжении последних лет происходили споры и судебная волокита.

"Хочу сказать одно: мы не позволим отобрать "Жовтень", ставший уже символом интеллектуального кино, у столичных зрителей", — пообещал Кличко.

Он добавил, что в четверг проведет оперативное совещание с руководителями профильных ведомств столицы относительно ситуации вокруг кинотеатра и возможностей скорейшего его восстановления и открытия для столичных поклонников кино.

Напомним, вчера вечером в столице Украины загорелся самый старый киевский кинотеатр "Жовтень".