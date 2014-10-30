КГГА обсудит восстановление сгоревшего "Жовтня"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом мэр заявил на месте пожара. (УНИАН: по данным ГСЧС, пожаром в кинотеатре «Жовтень» на Подоле уничтожена крыша на площади 300 кв. м).

«Возгорание, по предварительной информации, произошло в 21:45 в среду, во время сеанса на задних рядах кинозала. Пожарные и МЧС сработали оперативно, людей эвакуировали, пострадавших нет. Огонь локализовали», - отметил Кличко, который ночью прибыл на место пожара.

Он сообщил, что милиция не отвергает версию о поджоге помещения, вокруг которого на протяжении последних лет продолжались споры и судебная тяжба.

Читайте такжеИз горящего "Жовтня" эвакуировали 60 человек«Хочу сказать одно: мы не позволим отобрать «Жовтень», который стал символом интеллектуального кино для столичных зрителей», – заявил Киевский городской голова.