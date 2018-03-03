В Киеве улицы от снега расчищают 517 единиц техники и более 3,8 тысячи человек (видео)

Сейчас коммунальщики приступают к очистке кровель от наледи и сосулек.

В Киеве на расчистке улиц от снега работают 517 единиц техники и более 3,8 тыс. работников ЖЭКов.

Читайте такжеКличко послал депутатов Киевсовета расчищать снегКак сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий непогоды.

«Сейчас в столице работает 365 единиц техники «Киевавтодора», 152 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и других служб. Более 3,8 тысячи работников ЖЭУ убирают дворы многоэтажных домов, 30 бригад по ручной уборке «Киевавтодора» обеспечивают расчистку остановок общественного транспорта и тротуаров. Ночью дорожники также не прекращали работы по вывозу снега: за минувшие сутки со столичных улиц и дорог вывезено 4622,5 т снега», - отметил Пантелеев.

По его словам, учитывая перепады температуры воздуха, коммунальщики приступают к очистке кровель от наледи и сосулек.

«Все балансодержатели зданий должны немедленно очистить крыши зданий от снега и наледи. Все опасные участки должны быть ограждены. Всех пешеходов просим в этот период быть особенно внимательными», - подчеркнул городской чиновник.

Он также сообщил, что сейчас «Киевзеленстрой» отрабатывает с районными службами вопрос обеспечения вышек для работ в высотных домах.