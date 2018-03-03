Кличко ночью проверял как убирают снег в Киеве

Он отметил, что вся техника и коммунальная, и подрядных организаций – работает на улицах города. Для преодоления последствий снегопадов в Киеве подготовили около 700 единиц техники.

Мэр Киева Виталий Кличко в ночь на субботу проверял как коммунальные службы убирают город от снега. Непогода в Киеве не прекращается. По прогнозам синоптиков, только в ночь на субботу и на следующий день выпадет еще до 20 сантиметров снега.

Виталий Кличко проехался по улицам столицы и без предупреждения заехал в несколько ДЭУ. В частности, проверил, как работают ночью в Оболонском, Подольском и Печерском дорожно-эксплуатационных управлениях. Также мэр посетил Центр организации безопасности дорожного движения Киева, где работает круглосуточный штаб по координации работы всех городских служб, полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Туда стекается вся информация о ситуации на дорогах столицы, вблизи объектов социальной сферы, наблюдают на табло и как и где работает в городе спецтехника.

«Сейчас ситуация контролируется. Благодаря «Киевавтодору», благодаря ДЭУ, всем нашим подрядным организациям, мы скоординировано работаем, чтобы эффективно убирать город. Потому что нам надо справиться в очень короткие сроки – чтобы жизнедеятельность столицы не была парализована непогодой. Пока продолжается сильный снегопад, в первую очередь мы убираем ключевые автомагистрали и улицы, чтобы движение по городу не остановился. После этого переходим в межквартальные проезды и к расчистке тротуаров», – подчеркнул мэр столицы.

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Он отметил, что вся техника и коммунальная, и подрядных организаций – работает на улицах города. Для преодоления последствий снегопадов в Киеве подготовили около 700 единиц техники. В том числе, 377 единиц техники «Киевавтодора», 180 единиц техники коммунальных Жэков, город привлекает к уборке и 160 единиц техники подрядчиков, с которыми были подписаны договоры.

Также мэр напомнил, что все балансодержатели, организации и учреждения должны убирать территории, закрепленные за ними. Это жесткое требование городской власти, которая будет проверять и выписывать штрафы безответственным балансодержателям.

Обратился в очередной раз Виталий Кличко и до столичных автоводителей, чтобы не выезжали в город без острой необходимости и пользовались коммунальным транспортом. Поскольку движение на дорогах во время непогоды затруднен, а припаркованные на обочинах авто мешают снегоуборочной технике расчищать город от снега.