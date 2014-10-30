В сети появился хэштег #savezhovten: активисты призывают киевлян вместе восстановить "Жовтень"

В сети Интернет уже начали появляться призывы активистов к восстановлению кинотеатра "Жовтень", который находится в Киеве на Подоле, и сгорел минувшей ночью.

"Друзья, судя по ФБ все любят Жовтень. Давайте вместе восстановим его. Кто из волонтеров или негосударственных организаций готов взяться за сбор средств? Я думаю подоляне и киевляне скинутся на восстановление первого исторического кинотеатра. Если он долго простоит без ремонта, ему точно не продлят срок аренды и отдадут под застройку", - написал журналист 5 канала Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

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Также в сети появился особый хэштег #savezhovten, который по-русски звучит как "Спаси "Жовтень", которым активисты обозначают свои посты с поддержкой и призывами к восстановлению исторического кинотеатра Киева.

Как сообщал УНИАН, в среду вечером, 29 октября, в столице Украины загорелся старейший киевский кинотеатр "Жовтень". По информации очевидцев, неизвестные в одном из залов бросили дымовую шашку.

Оценив масштабы возгорания, спасатели передали в дежурную часть информацию о повышенном ранге пожара,поэтому на помощь им было направлено подкрепление из пожарных депо Оболонского, Голосеевского, Шевченковского и Соломенского районов.

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Правоохранители, прибывшие по вызову вместе с сотрудниками кинотеатра помогли людям покинуть опасную зону. По факту пожара открыто уголовное производство. Квалификация дела будет зависеть от экспертных выводов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, не исключен поджог помещения, вокруг которого на протяжении последних лет продолжались споры и судебная волокита.

"Хочу сказать одно: мы не позволим отобрать "Жовтень", который стал уже символом интеллектуального кино у столичных зрителей",- пообещал он.