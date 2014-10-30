По факту пожара в кинотеатре «Жовтень» завели уголовное дело по статье «поджог»

Об этом сообщает «Украинская правда» с ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"После пожара в "Жовтне" возбуждено уголовное производство по статье за умышленное уничтожение/повреждение имущества путем поджога", - сообщил Кличко.

Как сообщает Hromadske TV со ссылкой на свидетеля пожара Евгения Зельмана, администрация кинотеатра "Жовтень" пренебрегла нормами безопасности во время пожара, все запасные выходы были закрыты.

"Пожар был локальным, еге сначала можно было потушить огнетушителем - горело четыре кресла, но огнетушители не работали (...) Люди сразу не поняли, что происходит - они считали, что это часть фильма", - рассказал он.

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При этом никто из администрации не вызвался ни включить тревожную сирену, ни как-то другим способом сообщить зрителям об опасности, отметил очевидец. Все запасные выходы были закрыты.

Он утверждает, что причиной возгорания был поджог.

"Это была какая-то палка, которая горела розовым пламенем, она пролетела у нас над головами", - рассказал Зельман.

Как известно, в ночь на 30 октября пожарные несколько часов тушили кинотеатр "Жовтень", в 6-7 утра крыша еще дымилась, ее поливали водой. Крыша здания почти полностью прогорела, покрытие лишь частично осталось на боковой ее части.

В соцсетях анонсировано акцию за восстановление "Жовтня", которую планируется провести 31 октября, в 11 часов, возле Киевской горгосадминистрации.