Кличко пообещал, что сгоревший кинотеатр «Жовтень» приватизировать не будут

На ближайшем заседании Киевсовета будет рассмотрен проект решения о продлении срока аренды кинотеатра “Жовтень” трудовому коллективу этого заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня мэр столицы и председатель КГГА Виталий Кличко после совещания, была срочно созвана в мэрии в связи с пожаром в кинотеатре “Жовтень”.

“Уверен в том, что наша задача, чтобы кинотеатр остался без изменения своего профиля. Понимаем, что есть много спекуляций, и предыдущая власть пыталась сделать все, чтобы кинотеатры были приватизированы. Хочу дать информацию, что вчера, случайно или нет, был внесен проект решения о передаче трудовому коллективу кинотеатра в аренду. Я уверен, что на следующей сессии это решение будет принято”, - сказал Кличко.

Он отметил, что перед столичными властями стоит ключевая задача сохранить в собственности общины объекты, которые имеют ключевое социальное значение.

“Здесь никаких других вопросов не должно быть”, - заявил мэр.

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Он также подчеркнул, что сейчас задача властей города сделать все, чтобы кинотеатр быстрее был восстановлен и возобновил свою работу.

По словам Кличко, кинотеатр «Жовтень» был застрахован и сейчас устанавливается размер потерь. После того, как будет известно, во сколько обойдется ремонт кинотеатра, будет решаться, привлекать ли к работам инвесторов, добавил он.

“Если это большие убытки, возможно, будут инвесторы. Но нет смысла искать инвесторов, если своих средств хватит”, - сказал Кличко.

Мэр также сообщил, что сейчас правоохранительные органы устанавливают причины пожара.

“Завтра утром будем иметь окончательную информацию. Возбуждено уголовное производство в этом направлении. И ключевая вещь, чтобы установить причину, чтобы не было спекуляций, и установить тех, кто ответственен за это”, - продолжил мэр.

По словам городского головы, пожарные службы сработали оперативно ночью. В то же время известно, что пожаром было охвачено 300 кв. м. Больше всего повреждена крыша здания, а сам кинозал не получил значительных повреждений.