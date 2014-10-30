Количество домов без горячей воды в Киеве за сутки выросло в два раза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании. (По информации «Киевэнерго», по состоянию на утро 29 октября в целом в Киеве без горячего водоснабжения оставался 401 потребитель - 2,56% от общего количества потребителей - УНИАН).

В частности, сообщили в пресс-службе, на сегодня без ГВС вследствие остановки теплоисточников находится 1 потребитель в Святошинском районе.

В результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без ГВС остается 710 потребителей: 29 - в Голосеевском, 21 - в Дарницком, 23 - в Деснянском, 280 - в Днепровском, 74 - в Оболонском, 18 - в Печерском, 86 - в Подольском, 57 - в Святошинском, 32 - в Соломенском, 90 - в Шевченковском районах.

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В результате плановых ремонтных работ, которые «Киевэнерго» проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов, временно без ГВС остается 1 потребитель в Шевченковском районе.

За сутки в результате устранения 60 повреждений подключено 246 потребителей.

«Киевэнерго» в целом оказывает услуги по ЦО и ГВС 75% потребителей в Киеве.