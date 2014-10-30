Геращенко: исполнителю и заказчику поджога кинотеатра "Жовтень" грозит до 10 лет тюрьмы
12:49, 30 октября 2014Киев
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По факту поджога столичного кинотеатра "Жовтень" возбуждено уголовное дело.
Зачинщикам пожара в "Жовтне" грозит 10 лет тюрьмы / фото УНИАН
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в соцсети.
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"Сомнений в том, что это был поджог у следственно-оперативной группы нет. Остается вопрос мотива для поджога. Начато уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение чужого имущества"). Поджигателю и заказчику поджога кинотеатра "Жовтень" грозит до 10 лет лишения свободы", - написал Антон Геращенко.
Чиновники Киевской городской государственной администрации во время оперативного совещания по поводу пожара в кинотеатре сообщили, что убытки ориентировочно составляют 7 млн грн.
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