Геращенко: исполнителю и заказчику поджога кинотеатра "Жовтень" грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

Читайте такжеКГГА обсудит восстановление сгоревшего "Жовтня"

"Сомнений в том, что это был поджог у следственно-оперативной группы нет. Остается вопрос мотива для поджога. Начато уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение чужого имущества"). Поджигателю и заказчику поджога кинотеатра "Жовтень" грозит до 10 лет лишения свободы", - написал Антон Геращенко.

Чиновники Киевской городской государственной администрации во время оперативного совещания по поводу пожара в кинотеатре сообщили, что убытки ориентировочно составляют 7 млн грн.