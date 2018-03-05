Кличко: Проблем с теплоснабжением в столице не будет

Виталий Кличко подчеркнул, что тепло в полном объеме получают все социальные объекты.

Проблем с теплоснабжением в столице не будет. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что столичная власть должным образом подготовилась к отопительному сезону. И были учтены все риски. Об этом сообщается на сайте klichko.org.

Виталий Кличко подчеркнул, что тепло в полном объеме получают все социальные объекты. Учебный процесс в Киеве не прекращен. Работают детсады, школы и высшие учебные заведения.

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«Проблемы с теплоснабжением в столице сегодня нет. У нас достаточные запасы мазута. Сейчас мы его используем в пропорции с газом 70/30, - отметил Кличко. - Пока что мы не получали решений от НАК «Нафтогаз» о стопроцентный переход на газ. Но я хочу заверить киевлян, что у нас достаточно запасов мазута. Его хватит, как минимум, на 2 недели. И, если не будет больших морозов, этого будет достаточно, чтобы подавать тепло в полном объеме до всех объектов и жилых домов города», - подчеркнул мэр столицы.