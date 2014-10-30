Кличко поручил проверить пожарную безопасность во всех кинотеатрах столицы

Киевский городской председатель и председатель КГГА Виталий Кличко поручил профильным службам города проверить пожарную охрану во всех кинотеатрах и других публичных местах Киева.

Как сообщает пресс-служба городского председателя, поручения Кличко дал во время оперативного совещания с руководителями профильных ведомств столицы, касающегося ситуации вокруг кинотеатра «Жовтень».

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«...Важно проверить пожарную охрану во всех кинотеатрах и местах скопления людей: все пожарные выходы, чтобы не были заблокированы двери. Еще раз проверить наличие огнетушителей и оборудования для локального устранения огня. Это касается концертных залов, музеев, других общественных мест, где присутствует много людей», – отметил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что нужно как можно быстрее расследовать причины возгорания в кинотеатре «Жовтень» и привлечь виновных к ответственности.