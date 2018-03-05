Кличко покатался с экстремалами на сноукайте (фото, видео)

12:22, 05 марта 2018
Киев
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Кличко в воскресенье занимался сноукайтингом / фото kiev.klichko.org

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Фото и видео катания в снегах под парусом Кличко опубликовал на своей странице в сети Facebook.

"Пока зима не хочет отступать, надо этим пользоваться, активно и спортивно проводя досуг! В воскресенье с экстремалами вырвался на пару часов на сноукайтинг. Да, Киев готовится к проведению весной финала Лиги Чемпионов УЕФА. Но наш город живет не только футболом. Столица – спортивный город, где есть немало сторонников даже такого вида спорта, как сноукайтинг, - отметил Кличко. – Я снег ненавижу, но не всегда. Снег - большая проблема для городских служб, но очень хорошо для сноукайта и других зимних видов спорта", - пошутил мэр.

Сноукайтинг – катание под парусом по замерзшим заснеженным водоемам или полях на лыжах или сноуборде. Спортсмен держится за специальные стропы, присоединенные к большому парашюту – кайту, скорость которому задает сила ветра.

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Теги: #Кличко на сноукайте#Кличко с экстремалами