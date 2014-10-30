Последствия пожара в кинотеатре "Жовтень" (видео)
14:38, 30 октября 2014Киев
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В результате пожара в кинотеатре "Жовтень" в одном из кинозалов сгорел экран, часть зрительских кресел, над частью зала выгорела крыша.
В результате пожара значительно выгорел даж кинотеатра / фото УНИАН
Стены в результате пожара тоже обгорели. Стенды, которые висели на стенах, из-за высокой температуры, расплавились. После тушения огня, коридоры кинотеатра залиты водой.
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Как сообщал УНИАН,чиновники Киевской городской государственнойадминистрации во время оперативного совещания по поводу пожара в кинотеатре сообщили, что убытки ориентировочно составляют 7 млн грн.
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