Последствия пожара в кинотеатре "Жовтень" (видео)

Стены в результате пожара тоже обгорели. Стенды, которые висели на стенах, из-за высокой температуры, расплавились. После тушения огня, коридоры кинотеатра залиты водой.

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Как сообщал УНИАН,чиновники Киевской городской государственнойадминистрации во время оперативного совещания по поводу пожара в кинотеатре сообщили, что убытки ориентировочно составляют 7 млн грн.