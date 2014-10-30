В прокуратуре Киева под люстрацию подпадают свыше 120 работников

В прокуратуре Киева под действие закона «Об очищении власти» подпадает свыше 120 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на прокурора Киева Сергея Юлдашева.

Он отметил, что только в столичной прокуратуре под действие данного закона попадают прокуроры районного уровня и их заместители. «В других регионах такого нет», - подчеркнул прокурор.

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Юлдашев также сообщил, что только один сотрудник прокуратуры написал заявление по собственному желанию, не ожидая вступления в силу закона о люстрации.

«Буквально неделю тому назад я освободил четверых из прокуратуры Киева, выполняя данный закон. Хотя в душе был не согласен с этим решением, поскольку знал, что деятельность этих людей никоим образом не связана с узурпацией власти Януковичем», - сказал Юлдашев.

По убеждению прокурора Киева, закон о люстрации нужно было принимать 23 года тому назад, но поскольку этого не произошло тогда, то нельзя идти по советскому пути коллективной ответственности.

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«Каждое дело должно быть рассмотрено персонально. Давайте быть европейцами, а не говорить об этом. В действительности, люстрационный опыт Европы был минимально использован в данной редакции закона. По моему мнению, должен быть орган, который рассмотрит под увеличительным стеклом работу каждого прокурора», - заявил Юлдашев.