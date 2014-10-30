Светофоры для пешеходов в Киеве переведут в ручной режим работы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на советника председателя КГГА Александру Каву.

«Большое количество светофоров в Киеве, которые регулируют пешеходные переходы, работают в автоматическом режиме, останавливая при этом тысячи автомобилей, независимо от того, переходят пешеходы дорогу или нет», - пояснил он.

Советник главы КГГА привел первый пример введения ручного режима работы светофора по адресу ул. Науки, 39.

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«По просьбе киевлян светофор, который регулировал пешеходный переход, было переведено в ручной режим», - рассказал он.

Кава также подчеркнул, что в ближайшее время будет пересмотрен и режим перевода светофоров на «мигающий желтый» в вечернее время.

«Обычно это происходит в 00:00 или 01:00 часа ночи, впрочем, есть много светофоров, которые можно отключать уже в восемь вечера из-за значительного снижения трафика», - отметил он.