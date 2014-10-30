Кличко запретил привлекать инвесторов для восстановления «Жовтня» - директор кинотеатра

Такое мнение она высказала на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Я не знаю, что делать. Думала ответ от мэрии получить - они тоже не знают, что делать с этим", - сказала Людмила Горделадзе.

По ее словам, кинотеатр требует средств на восстановление, но в мэрии четкого ответа на это не дали, а привлекать инвестиции для этого мэр столицы Виталий Кличко запретил.

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"Кличко сказал четко, что никакого инвестирования не может быть, потому что это коммунальное имущество. Но где тогда денег брать? Вы меня пригласили для разговора, но у меня нет "месседжа" для общины. Я не знаю, что просить от общины", - отметила директор культурного заведения.

Напомним, вечером 29 октября в кинотеатре "Жовтень", который расположен в Подольском районе Киева, возник пожар, который тушили несколько часов.

Крыша здания почти полностью прогорела, покрытие лишь частично осталось на боковой ее части.

Милиция одной из причин пожара в кинотеатре "Жовтень" называет поджог.