В КГГА требуют от районных управлений образования расторгать договоры с недобросовестными поставщиками питания в школы и садики

В то же время столичная власть рекомендует заключать договоры с поставщиками питания в детские учреждения не больше, чем на полгода.

Районные управления образования должны расторгать договоры с недобросовестными компаниями-поставщиками продуктов питания в детские сады и с обслуживающими школы предприятиями.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников, сообщает пресс-служба КГГА.

«Если какой-то район будет знать о недобросовестном поставщике или обслуживающей компании и затягивать в принятии соответствующих мер, начальник управления образования этого района и председатель РГА будут нести персональную ответственность! Да, есть несовершенство тендерного законодательства – по результатам тендеров выигрывает компания, которая предлагает самую низкую цену, а не качественные продукты, но это не повод ничего не делать на местах. Здоровье детей должно быть на первом месте при любых условиях», – подчеркнул Алексей Резников.

В связи с несовершенством тендерного законодательства, КГГА настойчиво рекомендует районным управлением образования смело расторгать договоры с недобросовестными поставщиками, которые экономят на здоровье детей. Более того, для максимального предотвращения таких ситуаций, договоры с поставщиками следует заключать не более, чем на полгода.

Кроме того, райуправлениям рекомендовано требовать от участника торгов разработанное и утвержденное в установленном порядке примерное двухнедельное меню, согласованное с Главным управлением Держпродспоживслужби в г. Киеве.

Также, как сообщили в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта, Департамент сотрудничает с Министерством здравоохранения по внесению изменений в меню в школьных и дошкольных учебных заведениях.