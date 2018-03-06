Кличко призывает Киевсовет обратиться к ВР по поводу изменений в закон «Об охране культурного наследия»

Также мэр Киева предлагает существенно повысить размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Киевский городской председатель Виталий Кличко внес проект решения об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде относительно необходимости внесения изменений в закон Украины «Об охране культурного наследия» и других нормативно-правовых актов.

Как сообщают в пресс-службе КГГА, в проекте обращения, в частности, предлагается, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия к государственной или коммунальной собственности, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также предлагается, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия.

«Одной из главных проблем, препятствующих надлежащему сохранению исторических объектов, является халатное отношение частных собственников к защите памятников и порой намеренное доведение их до разрушения и уничтожения. Это происходит из-за откровенно слабых санкций за нарушение требований памятникоохранного законодательства и отсутствия у органа охраны культурного наследия действенных полномочий по их применению», – отметил Виталий Кличко и добавил, что действующим законодательством не урегулирован вопрос защиты выявленных объектов культурного наследия.

Городской голова напомнил, что Киев – первый город в Списке исторических населенных мест Украины. И в столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют принятия незамедлительных мер для сохранения.

К тому же, в 2010 году были значительно уменьшены полномочия органов охраны культурного наследия относительно защиты нововыявленных объектов культурного наследия. А в случаях ненадлежащего содержания таких объектов соответствующие органы имеют право лишь потребовать устранить эти нарушения и выдавать предписания. Привлечь же нарушителей к ответственности законных полномочий не имеют.

Также пока отсутствует возможность возврата к коммунальной собственности достопримечательностей, доведенных владельцами к разрушению.

«Необходимо определить четкий механизм возвращения таких объектов в государственную или коммунальную собственность и предоставить возможность соответствующим органам местного самоуправления самим определять порядок выкупа памятника в коммунальную собственность», – подчеркнул мэр.

Также мэр предлагает существенно повысить размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия и предоставить соответствующим органам охраны полномочия налагать санкции не только на юридических, но и физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями таких зданий-памятников, а также вновь выявленных объектов культурного наследия.

Средства, полученные в виде взысканий за нарушение законодательства, столичная власть рекомендует направить на специальные счета органов охраны культурного наследия с последующим их исключительным направлением на мероприятия по охране таких объектов.

«Такие изменения действующего законодательства предоставят органам охраны культурного наследия необходимые инструменты для эффективной деятельности и помогут сохранить культурное наследие для следующих поколений», – подытожил Виталий Кличко.

В проекте решения отмечается, что Киевский городской совет просит парламент безотлагательно разработать необходимые законодательные изменения и включить их в соответствующий план работы, чтобы народные депутаты рассмотрели их до конца июня этого года.

Речь идет об изменениях в закон Украины «Об охране культурного наследия», Гражданского кодекса Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях, закона Украины «Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности» в части, касающейся памятникоохранной деятельности.