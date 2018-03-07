В Киеве полиция ввела план "Сирена" из-за взрыва машины на Броварском проспекте

На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы.

Из-за подрыва машины гранатой возле киевской станции метро "Лесная", который произошел в ночь на 7 марта, полиция ввела план "Сирена".

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Об этом сообщает столичная полиция.

"Поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль", – информирует полиция утром.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что неизвестный подорвал машину гранатой, в результате чего одного мужчину с осколочным ранением доставили в больницу", – говорится в сообщении.

На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.