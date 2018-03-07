В Киеве за нерасчищенные крыши составлены протоколы на 40 предприятий

Если киевляне заметили опасную неогражденную территорию – им нужно обращаться на городские горячие линии – 1551.

Городские инспекторы по благоустройству составили административные протоколы на 40 предприятий за нерасчищенные крыши. Общая сумма штрафов может достигать 68 тысяч гривен. В общем усилиями столичных коммунальщиков расчищено от сосулек 1157 крыш.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что к работе по очистке крыш привлечены подразделения «Киевзеленстроя», Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, «Киевская аварийно-спасательная служба».

«Сейчас работает 111 работников коммунальных служб, работают вышки и мы просим пешеходов в эти несколько дней быть максимально внимательными и осторожными, не отпускать детей без присмотра», – сообщил заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев напомнил: если киевляне заметили опасную неогражденную территорию – им нужно обращаться на городские горячие линии – 1551 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного).