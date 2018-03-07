Кличко поздравил женщин с праздником весны (видео)

Мэр столицы прогулялся по заснеженному городу и зашел в цветочный магазин, где купил букет цветов.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны. Видеоролик с поздравлением Кличко опубликовал на своей странице в сети Facebook.

Мэр столицы прогулялся по заснеженному городу и зашел в цветочный магазин, где купил букет цветов, сообщается на сайте klichko.org.

“Как бы не шел снег и не морозило, а весна пришла! Она в этот день – в женских улыбках, цветах, теплых словах. В нашем увлечении вами, милые женщины. Вы украшаете этот мир!” – подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что все свои лучшие поступки мужчины совершают ради женщин. “И побед достигаем благодаря вам - хорошим и душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам, дочерям! Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись!” – отметил Кличко.

В видеоприветствии мэра показаны женщины разного возраста и профессий.

Мэр столицы пожелал всем женщинам мира, счастья и улыбок судьбы. “С праздником весны вас, дорогие женщины! Мы вас любим! Мира вам, счастья и улыбок судьбы!" - сказал Виталий Кличко.