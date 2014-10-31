Судьбу кинотеатра «Жовтень» вынесут на общественное обсуждение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом в телеэфире заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

«Городская власть обязательно будет выносить на обсуждение с общественностью и специалистами вопрос, как должен выглядеть кинотеатр «Жовтень» после его восстановления и реконструкции. К сожалению, само здание не является памятником архитектуры местного значения, поскольку его несколько раз достраивали. Впрочем, КГГА декларирует четкую позицию - кинотеатр будет сохранен и он останется в коммунальной собственности Киева», - подчеркнула она.

В то же время, Старостенко отметила, что прежде всего необходимо провести оперативное, прозрачное и эффективное расследование причин возникновения пожара. «По данным правоохранительных органов, 30 октября было открыто уголовное производство по статье «умышленный поджог». И городская власть будет способствовать проведению прозрачного и оперативного расследования», - сказала заместитель председателя КГГА.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября в кинозале. Огнем уничтожена крыша на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ближайшем заседании Киевсовета будет рассмотрен проект решения о продлении срока аренды кинотеатра “Жовтень” трудовому коллективу заведения.