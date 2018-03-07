199 единиц спецтехники и 29 бригад "Киевавтодора" с ночи обрабатывали дороги посыпальными материалами

16:46, 07 марта 2018
Киев
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Как отметили в корпорации, ночью и утром при минусовой температуре воздуха в столице шел снег и дождь, поэтому профильные службы должны оперативно отреагировать, чтобы избежать гололеда.

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Напомним, что сегодня и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменчивую погоду, мокрый снег и дождь. В связи с этим УК «Киевавтодор» призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать предприятиям корпорации вывозить снег.

Ранее сообщалось, что из-за многочисленных ДТП столицу парализовали 9-балльные пробки.

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