199 единиц спецтехники и 29 бригад "Киевавтодора" с ночи обрабатывали дороги посыпальными материалами
16:46, 07 марта 2018Киев
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Ночью и утром при минусовой температуре воздуха в столице шел снег и дождь, поэтому профильные службы должны оперативно отреагировать.
Чтобы предотвратить возникновение гололеда, с ночи 7 марта столичные улицы и дороги обрабатывали посыпальными материалами 199 единиц спецтехники и 29 бригад по ручной уборке «Киевавтодора». Об этом сообщили в коммунальной корпорации.
Как отметили в корпорации, ночью и утром при минусовой температуре воздуха в столице шел снег и дождь, поэтому профильные службы должны оперативно отреагировать, чтобы избежать гололеда.
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Напомним, что сегодня и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменчивую погоду, мокрый снег и дождь. В связи с этим УК «Киевавтодор» призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать предприятиям корпорации вывозить снег.
Ранее сообщалось, что из-за многочисленных ДТП столицу парализовали 9-балльные пробки.
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