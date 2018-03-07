Кличко: Город будет наказывать подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учреждений образования

Кличко отметил, что вопрос контроля за работой таких подрядчиков в Киеве он обсудит с прокурором столицы.

Городская власть будет наказывать безответственных подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учреждений образования столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с главами районов работ по термомодернизации в учреждениях образования Святошинского района, передает пресс-служба Кличко.

Он посетил детсад №599 и школу №200. Стоимость работ на этих двух объектах составляет более 63 миллиона гривен. Город профинансировало все работы в полном объеме. Но фирма – подрядчик несколько раз срывала сроки сдачи объектов.

Например - ремонтные работы в школе №200 начали в июле прошлого года. Термомодернизацию планировали осуществить в две очереди и завершить в ноябре 2017 года. Последний срок, который теперь называет подрядчик – 30 марта этого года. Впрочем, осмотрев школу, мэр сомневается, что подрядчик сдержит обещания. Такая же ситуация и с детсадом №599.

«Этот детский сад обещали открыть 7 марта, то есть сегодня. Есть такая компания «Капитал Билдинг» - громкое название. Но эту компанию стоит переименовать в «Рога и копыта». Я дал поручение, чтобы департамент внутреннего аудита проверил как здесь использовали средства. И почему сорваны все сроки. А дальше мы будем изучать возможность передать эти объекты другим подрядным организациям», - заявил Виталий Кличко.

По словам мэра, если фирма - подрядчик в ближайшее время не исправит ситуацию, к ней применят штрафные санкции. Также Виталий Кличко отметил, что вопрос контроля за работой таких подрядчиков в Киеве он обсудит с прокурором столицы.

Впрочем, как отметил Виталий Кличко, есть и положительные примеры термосанации учреждений образования в городе. Уже осуществлена комплексная термомодернизация на 20-ти объектах. Стоимость работ – 162 млн.грн. Экономия средств от внедренных таких мероприятий - свыше 16 млн грн. В этом же году планируется термомодернизация еще 8 учреждений образования.

«Около одного миллиарда гривен город тратит на отопление учреждений образования и детских садов. Эффективная термосанация позволяет нам экономить от 30 до 50 процентов денег на оплате за тепло. И это - наш приоритет. Мы понимаем, что сегодня высокие цены на энергоносители. А современные технологии дают нам возможность экономить большие деньги», - подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что для Киева энергосбережение – приоритет. Поскольку благодаря программе по энергоэффективности город не только повышает комфорт зданий, а и значительно сокращает энергопотребление, что влияет на стоимость коммунальных услуг.