В Киеве 8 марта перекроют движение транспорта на Крещатике из-за "Большого женского ралли"

Соревнования инициированы общественной организацией "Киевский городской автомотоклуб" и поддержаны столичными властями.

В Киеве 8 марта с 8:00 до 22:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на ул. Крещатик.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, ограничение проезда через центр города связано с проведением авторалли для женщин «Большое женское ралли».

Соревнования инициированы общественной организацией «Киевский городской автомотоклуб» и поддержаны столичной властью.

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Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будет дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.

Ранее стало известно, что из-за многочисленных ДТП столицу парализовали 9-балльные пробки.