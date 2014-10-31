В Киеве в этом году угнали более тысячи автомобилей

В Киеве за 9 месяцев 2014 года неизвестные лица угнали 1029 транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении ГАИ.

Как отмечают правоохранители, самыми любимыми моделями автомобилей в нынешнем году у злоумышленников были «Toyota», «Land Rover», «Mitsubishi», «Mazda», «BMW» и «Honda».

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Только вчера, 30 октября, в городе угнано четыре автомобиля - «Mercedes-Benz», «Audi A6», «Land Rover Range Rover Sport», «Toyota Land Cruiser».

В то же время инспекторы ГАИ за минувшие сутки обнаружили два автомобиля, значившихся в розыске. Так в Шевченковском районе нашли автомобиль «ВАЗ 21063», а в Соломенском районе – раньше угнанный автомобиль «Peugeot 206».