В Киеве создадут благотворительный фонд для сбора средств на кинотеатр «Жовтень»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решении столичные депутаты приняли на собрании, состоявшемся сегодня в КГГА и было инициировано и проведено Киевским городским председателем Виталием Кличко.

На заседании рассматривался вопрос о скорейшем восстановлении кинотеатра "Жовтень", здание которого пострадало от пожара, и возобновление его работы.

"Кинотеатр "Жовтень" должен оставаться одним из центров кинематографии и одним из культурных центров нашей столицы. Любые попытки перепрофилирования кинотеатра будут прекращены», - заявил Кличко.

«Мы инициируем создание благотворительного фонда "Восстановим вместе". Возглавить этот фонд предлагаем директору кинотеатра Людмиле Горделадзе", - отметил Киевский городской председатель.

Кличко также дал поручение Департаменту финансов КГГА найти источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра "Жовтень".

Читайте такжеПоследствия пожара в кинотеатре "Жовтень" (видео)

"Наша задача - сохранить кинотеатр и придать ему новую жизнь, и сделать мы это можем только вместе. Мы должны гарантировать киевлянам, что "Жовтень" будет сохранен, а его деятельность - восстановлена в кратчайшие сроки", - сказал мэр Киева.

Кроме того, Кличко предложил депутатам Киевсовета обратиться в ГПУ и МВД с требованием срочного расследования факта умышленного поджога кинотеатра. "Исполнители этого ужасного поступка должны отвечать перед законом и всей столичной общиной", - подчеркнул городской голова.

Также мэр Киева предложил обратиться к МВД с требованием разработки программы по повышению уровня безопасности в общественных заведениях Киева.

Между тем депутаты Киевсовета на собрании инициируют принятие решения об освобождении ООО "Киноман", которое является арендатором помещений кинотеатра "Жовтень", от уплаты аренды не период проведения реконструкции кинотеатра.

Как сообщалось, пожар в кинотеатре «Жовтень» возник вечером 29 октября во время сеанса. Состоялась эвакуация зрителей.

Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание кинотеатра претерпело значительных повреждений.

Ранее кинотеатр «Жовтень» был в центре внимания общественности из-за судебных исков. Директор кинотеатра Людмила Горделадзе неоднократно заявляла, что прокуратура, Киевсовет и Департамент коммунальной собственности через суд пытаются выселить кинотеатр «Жовтень».