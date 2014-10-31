Около полутысячи активистов под КГГА требуют расследовать поджог кинотеатра "Жовтень" (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, киевляне требуют оставить кинотеатр в коммунальной собственности, они держат плакаты и требуют наказать рейдеров и расследовать поджог кинотеатра. Также люди держат в руках желтые цветы как символический цвет кинотеатра.

К киевлянам по очереди выходят депутаты Киевсовета, которые утром собирались на собрание, созванное Киевским городским председателем по ситуации с кинотеатром.

Читайте такжеПо факту пожара в кинотеатре «Жовтень» завели уголовное дело по статье «поджог»

Также к людям вышел мэр города Виталий Кличко и пообещал, что “Жовтень” останется в коммунальной собственности и что городская власть сделает все от нее зависящее, чтобы кинотеатр быстро возобновил работу. Кличко также сообщил о решении собрания депутатов учредить благотворительный фонд “Восстановим вместе”, благодаря которому планируется привлечь всех желающих к финансированию работ по восстановлению кинотеатра. Кличко заявил, что готов лично внести в этот фонд 10 тыс. грн.

Он сообщил, что предложил возглавить фонд директору кинотеатра Людмиле Горделадзе.

По словам Кличко, кинотеатр застрахован на 4 млн долларов, однако, по предварительным подсчетам, на ремонт необходимо около 7 млн ​​долларов. Точные данные, подчеркнул он, будут известны после соответствующей экспертной оценки. Мэр Киева призвал всех желающих приобщиться к финансированию.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября в кинозале. Огнем уничтожена крыша на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.