В центре Киева перекрыли часть улиц и отменили остановки общественного транспорта

07:22, 09 марта 2018
Киев
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Тарас Шевченко / фото УНИАН

В частности, сегодня в центре пройдут праздничные мероприятия возле памятника писателю Тарасу Шевченко по случаю 204-й годовщины со дня его рождения. Будет ограничено движение транспорта и временно не будет останавливаться на остановках наземный общественный транспорт. В частности, с 07:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:

- троллейбусных маршрутов № 5, 8, 9, 17 – остановка "Ст. м. "Университет" на ул. Владимирской;

- автобусных маршрутов №24, №114, №118 и троллейбусных № 5, 8, 9, 17 – остановка "Ул. Владимирская" на бульваре Шевченко в обоих направлениях;

- автобусных маршрутов №24, №114, №118 – остановка "Б-р Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.

Движение транспорта 9 марта ограничат на следующих участках: на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко) бульваре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого). 

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Теги: #Киев#транспорт#Шевченко