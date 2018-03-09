В центре Киева перекрыли часть улиц и отменили остановки общественного транспорта

Ограничения будут действовать в связи c праздничными мероприятиями по случаю годовщины со дня рождения Шевченко.

Сегодня, 9 марта, в центре Киева перекрыли часть улиц для движения автомобилей и отменили остановки общественного транспорта. Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.

В частности, сегодня в центре пройдут праздничные мероприятия возле памятника писателю Тарасу Шевченко по случаю 204-й годовщины со дня его рождения. Будет ограничено движение транспорта и временно не будет останавливаться на остановках наземный общественный транспорт. В частности, с 07:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:

- троллейбусных маршрутов № 5, 8, 9, 17 – остановка "Ст. м. "Университет" на ул. Владимирской;

- автобусных маршрутов №24, №114, №118 и троллейбусных № 5, 8, 9, 17 – остановка "Ул. Владимирская" на бульваре Шевченко в обоих направлениях;

- автобусных маршрутов №24, №114, №118 – остановка "Б-р Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.

Движение транспорта 9 марта ограничат на следующих участках: на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко) бульваре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого).