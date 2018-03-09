В Киеве за декламацию стихов Шевченко можно будет проехать в метро бесплатно

08:58, 09 марта 2018
Киев
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УНИАН

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Сегодня исполняется 204 года со дня его рождения.

Акция будет действовать лишь на двух станциях метро - "Тараса Шевченко" (с 10:00 по 11:30) и "Майдан Незалежности" (с 12:00 по 14:00).

"Акция действует исключительно в указанное время. Под бесплатным проходом понимается оплата промоутером пассажиру проезда бесконтактной банковской картой", - говорится в сообщении метрополитена.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева перекрыли часть улицы и отменили остановки общественного транспорта из-за торжественных мероприятий возле памятника Шевченко.

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Теги: #Киев#метро#проезд