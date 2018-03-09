Полиция помешала нардепу Левченко кинуть в коммунальщиков коктейль Молотова
Народный депутат Юрий Левченко (внефракционный) метнул «коктейль Молотова», мешая коммунальным службам сносить незаконные гаражи в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Как сообщается, работники КП "Киевблагоустрий", согласно предписанию, проводили демонтаж незаконных гаражей в одном из кооперативов. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители.
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«После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало», – подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.
В данный момент следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью полиция изъяла.