Полиция помешала нардепу Левченко кинуть в коммунальщиков коктейль Молотова

В данный момент следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей.

Народный депутат Юрий Левченко (внефракционный) метнул «коктейль Молотова», мешая коммунальным службам сносить незаконные гаражи в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как сообщается, работники КП "Киевблагоустрий", согласно предписанию, проводили демонтаж незаконных гаражей в одном из кооперативов. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители.

Читайте такжеВ Киеве полиция ввела план "Сирена" из-за взрыва машины на Броварском проспекте

«После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало», – подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.

В данный момент следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью полиция изъяла.