Следствие рассматривает 3 версии пожара в кинотеатре "Жовтень"
15:18, 31 октября 2014Киев
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Следствие рассматривает 3 версии возникновения пожара в киевском кинотеатре "Жовтень".
У следствия есть 3 версии пожара в "Жовтне" /фото УНИАН
Об этом на странице в соцсети написала депутат Киевсовета Галина Янченко.
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"На срочной сессии Киевсовета по кинотеатру докладывает представитель МВД, ответственный за расследование. На месте установили 25 камер, изображение постоянно мониторят; ведется проверка по трем версиям: хулиганство, разборки ЛГБТ-сообщества, поджог с целью рейдерства", - написала Галина Янченко.
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