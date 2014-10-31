​Следствие рассматривает 3 версии пожара в кинотеатре "Жовтень"

Об этом на странице в соцсети написала депутат Киевсовета Галина Янченко.

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"На срочной сессии Киевсовета по кинотеатру докладывает представитель МВД, ответственный за расследование. На месте установили 25 камер, изображение постоянно мониторят; ведется проверка по трем версиям: хулиганство, разборки ЛГБТ-сообщества, поджог с целью рейдерства", - написала Галина Янченко.