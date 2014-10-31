Пожар в кинотеатре "Жовтень" был попыткой рейдерского захвата - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук считает, что пожар в кинотеатре «Жовтень» следует расценивать как попытку рейдерского захвата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Недавно уже в качестве министра я общался с директором кинотеатра госпожой (Людмилой) Горделадзе. Однозначно, я рассматриваю это как рейдерскую попытку захвата этого не просто помещения, этой лакомой земли», - заявил Нищук.

Читайте такжеОколо полутысячи активистов под КГГА требуют расследовать поджог кинотеатра "Жовтень" (фоторепортаж)

По словам министра, проблемы вокруг кинотеатра «там давно уже продолжаются».

«Я думаю, что в этом русле сейчас культурное сообщество должно быть солидарно в том плане, чтобы (требовать от местной власти) принципиально отстроить и восстановить этот кинотеатр и сохранить всю деятельность, которую они там проводили», - сказал министр.

Как сообщалось, пожар в кинотеатре «Жовтень» возник вечером 29 октября во время сеанса. Состоялась эвакуация зрителей.

Читайте такжеВ Киеве создадут благотворительный фонд для сбора средств на кинотеатр «Жовтень»

Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра получило значительные повреждения

Между тем судебная волокита вокруг помещения кинотеатра «Жовтень» на Подоле продолжается уже несколько лет. В частности, в октябре хозяйственный суд Киева объявил решение, согласно которому кинотеатр должен освободить помещение. В то же время власть заверяет, что это помещение останется за кинотеатром.