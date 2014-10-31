Директор "Жовтня" считает, что кинотеатр можно восстановить за год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам.

«Это должна быть реставрация, а не реконструкция», - подчеркнула она.

Горделадзе считает, что при наличии финансирования восстановить кинотеатр можно за год.

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Поскольку ей городские власти предложили возглавить создаваемый благотворительный фонд «Восстановим вместе», директор заведения заверила, что «ни копейки зря не будет потрачено».

«Все будет делаться самым дешевым, но эффективным способом. Это я гарантирую киевлянам», - сказала Горделадзе.

Вместе с тем, особое внимание, по ее словам, будет уделено оборудованию, которое будет устанавливаться вместо утраченного из-за пожара.

«Я не могу сказать сейчас, сколько будет денег, какие будут там вообще ставиться задачи перед строителями, но могу сказать, что те два цифровых проектора, которые сгорели – они стоят по 100 тыс. долларов – это очень важно, это нужно. И звук «долби» – важно... Но я не претендую, чтобы были какие-то очень особенные, очень специальные кинематографические, технологические прихоти с оборудованием. Я считаю, что это не нужно, потому что наши зрители хотят смотреть кино просто в адекватных условиях, отвечающих замыслу режиссеров», - прокомментировала Горделадзе, заверив, что создание таких условий будет поставлено за цель при выполнении работ по восстановлению кинозалов «Жовтня».

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«Я считаю, что мы просто восстановим то, что было, но, безусловно, на тех лучших условиях технических, технологических и других, которые нам будет разрешено самим проектом реставрации», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября в кинозале. Огнем уничтожена крыша на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

Сегодня депутаты Киевсовета на своем срочном собрании, инициированном городским головой, решили учредить благотворительный фонд "Восстановим вместе" для обеспечения финансирования работ по восстановлению после пожара кинотеатра «Жовтень».

Депутаты Киевсовета также инициируют принятие решения об освобождении ООО "Киноман", которое является арендатором помещения кинотеатра «Жовтень», от уплаты аренды не период проведения реконструкции кинотеатра.

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Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту финансов КМДА найти источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра «Жовтень».

По его информации, кинотеатр застрахован на 4 млн долларов, однако, по предварительным подсчетам, на ремонт необходимо около 7 млн долларов. Точные данные относительно необходимого объема финансирования, подчеркнул он, будут известны после соответствующей экспертной оценки. Мэр Киева призвал всех желающих приобщиться к финансированию и заявил, что готов лично внести в фонд «Восстановим вместе» 10 тыс. грн.