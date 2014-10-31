Мужчины в камуфляже с нашивками "Правого сектора" угрожают штурмовать "Кинопанораму" (фото)

Неизвестные в камуфляже с нашивками «Правого сектора» собрались под «Кинопанорамой» и угрожают штурмовать зал. Об этом сообщает Hromadske.TV со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Молодость».

«В «Кинопанораме» должен проходить сеанс фильма «Макс и другие» из программы «Молодости» Sunny Bunny. Сеанс не начался. Около десятка мужчин в камуфляже с нашивками «Правого сектора» угрожают, что будут штурмовать зал», - говорится в сообщении.

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Как сообщила в эфире Громадського по телефону пресс-секретарь кинофестиваля Мария Глазунова, мужчин пока сдерживает милиция и угрозы продолжают звучать. В частности, участники выступления обвиняют «Молодость» в том, что они показывают «аморальное кино» и заявляют, что не допустят показа.

Одновременно, как сообщила по телефону пресс-служба «Правого сектора», на сегодня никаких акций они не планировали. Тем более, они не воюют против таких вещей, как фильмы на ЛГБТ-тематику, поскольку им есть с кем воевать».