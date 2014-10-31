В Киеве жители Оболони перекрыли дорогу, требуя включить отопление

Акция протеста началась после 19.00. Около ста человек быстро перекрыли дорогу Лайоша Гавро, чем тут же создали автомобильную пробку на дороге.

На вопрос возмущенных водителей, почему их не пропускают, жильцы домов объясняли, что уже несколько дней сидят без тепла.

"А мы здесь при чем?", – в ответ кричали водители. – "Мы же домой спешим".

Однако протестующие были неумолимы – не пропускали даже автомобили, в которых находились маленькие дети.

"Мы звоним в ЖЭК, а ЖЭК говорит – звоните в Киевэнерго. Звоним в Киевэнерго, а нам говорят, жалуйтесь в ЖЭК", - объясняли протестующие.

Через тридцать минут к месту происшествия прибыли несколько нарядов ГАИ, которые стали регулировать движение на улице, направляя водителей в объезд.

После 20.00 к месту события прибыл глава Оболонского района Цыбульчак, который сказал, что вызвал ремонтную бригаду «Киевэнего» и попросил людей расходится.

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"Пока отопление не включат, никто не разойдется. Почти месяц ямы порыли и ничего не делают", - закричали люди.

"Тепло будет завтра к обеду", – пообещал районный начальник.

Страсти немного поутихли, когда действительно появилась ремонтная бригада «Киевэнерго» и экскаватор. Ближе к 11.00 людей на проезжей части дороги становилось все меньше и меньше. Те, кто уходил обещали в случае отсутствия отопления, снова перекрыть дорогу, но уже днем.