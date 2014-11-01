От правления Януковича более всего пострадали киевляне и жители сел - социолог

Крупные и малые города остались на прежнем уровне, без особых изменений. Об этом в интервью ZN.UA сказала старший научный сотрудник Института социологии НАНУ, кандидат экономических наук Ольга Иващенко.

Социолог рассказала, что в мониторинге института есть показательный блок вопросов: "Средств хватает только на еду", "Хватает на проживание без накоплений", "Мы делаем накопления и можем позволить себе все".

Читайте такжеЧасть земли в "Межигорье" вернули в госсобственность"За четыре года правления Януковича очень сильно — на 10% — упал уровень жизни киевлян. Особенно это было заметно с началом его прихода к власти и на последнем году правления. Самые обеспеченные, как принято считать, киевляне ушли из позиции "средств хватает на все" на позицию "хватает на еду", — рассказала Иващенко

По ее данным, в 2014 году ситуация в стране восстановилась.

"Люди воспринимают ее оптимистичнее, и я не вижу алармистских настроений. Даже страх перед безработицей вернулся к цифрам докризисного уровня — до 50%. В 2010-м, к примеру, ее боялись 80% граждан. В прошлом году Киев, по нашим данным и по данным фирмы GFK, уже не был самым состоятельным городом Украины, его обогнала Одесса, а за ним с большим отрывом шел Харьков. Но в этом году Киев возвращает себе свои позиции — экономика лучше не стала, но люди укрепились в позитивном отношении к ситуации", — рассказала социолог.