Журналист в Киеве прожил месяц на минимальную зарплату, но потерял семь килограммов

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я потратил 1077 гривен. Осталось выбрать, на что расходы то, что осталось. Теоретически могу заплатить за свет. Или могу пойти «шикануть», но вряд ли", - сообщил Марченко.

При этом он похудел на семь килограммов и не заплатил за коммунальные услуги (об аренде жилья, очевидно, речь не шла - ред.).

Читайте такжеКабмин замораживает минималку и прожиточный минимум до конца годаИз этого журналист сделал вывод, что в Киеве можно прожить на пять тысяч гривен в месяц (намек на известное заявление Мустафы Найема, что на такую депутатскую зарплату прожить невозможно - ред.). При этом Марченко все же считает, что депутатские зарплаты должны быть больше.