Журналист в Киеве прожил месяц на минимальную зарплату, но потерял семь килограммов
18:26, 01 ноября 2014Киев
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Редактор интернет-журнала о будущем Platfor.ma Юрий Марченко провел эксперимент, в рамках которого прожил месяц на минимальную заработную плату (1218 гривен).
Журналист прожил месяц на минимальную зарплату / Радио Свобода
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Я потратил 1077 гривен. Осталось выбрать, на что расходы то, что осталось. Теоретически могу заплатить за свет. Или могу пойти «шикануть», но вряд ли", - сообщил Марченко.
При этом он похудел на семь килограммов и не заплатил за коммунальные услуги (об аренде жилья, очевидно, речь не шла - ред.).
Читайте такжеКабмин замораживает минималку и прожиточный минимум до конца годаИз этого журналист сделал вывод, что в Киеве можно прожить на пять тысяч гривен в месяц (намек на известное заявление Мустафы Найема, что на такую депутатскую зарплату прожить невозможно - ред.). При этом Марченко все же считает, что депутатские зарплаты должны быть больше.
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