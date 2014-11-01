Подозреваемые в поджоге кинотеатра "Жовтень" объяснили свой поступок

Задержанные по подозрению в поджоге столичного кинотеатра "Жовтень" сотрудничают со следствием и раскрыли мотивы своего преступления.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Они хотели совершить свой хулиганский поступок на киносеансе по ЛГБТ тематике, проводимом в рамках международного телефестиваля "Молодость", с целью сорвать именно этот сеанс и показать таким образом свое пренебрежительное отношение к сообществу в целом", - сообщил он.

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По словам Геращенко, подозреваемые клянутся, что хотели только сорвать сеанс показа фильма по ЛГБТ тематике. При этом они даже не могли себе представить, что их действия приведут к пожару и уничтожению кинотеатра.

Советник Авакова напомнил, что согласно Конституции в Украине не запрещены ЛГБТ отношения. Поэтому решать судьбу злоумышленников будет суд.