Кличко в Каннах: Киев вошел в тройку лучших европейских городов с точки зрения рентабельности

Также Киев отметили в десятке лучших европейских городов будущего по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

Мэр Киева Виталий Кличко получил в Каннах награду, присужденную Киеву в номинации «Лучшие европейские города будущего с точки зрения рентабельности», где украинская столица вошла в тройку лидеров.

Как сообщает пресс-служба столичного головы, также Киев отметили в десятке лучших европейских городов будущего по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

Эти награды Киев получил в конкурсе издания Foreign Direct Investment Magazine «Европейские города и регионы будущего 2018/2019». Церемония состоялась в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Жюри конкурса отметило столицу Украины с точки зрения привлекательности для международных инвесторов и за успешную работу по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Виталий Кличко поблагодарил за признание усилий и перспектив Киева и отметил, что привлечение инвестиций в столицу является для него, как для мэра, одним из главных приоритетов.

«На всех международных событиях, на которых бываю, и во время встреч я обязательно общаюсь с потенциальными инвесторами и убеждаю их вкладывать средства в Киев. Это сегодня очень важно, чтобы наш город развивался, становился более комфортным и современным, соответствовало всем критериям европейской столицы, - подчеркнул Кличко. - И то, что мировые эксперты признали Киев привлекательным для инвестиций, свидетельствует, что мы движемся в правильном направлении. А также является важным сигналом для иностранных инвесторов о перспективности вкладывать средства в Киев, в Украину», - отметил мэр Киева.

Foreign Direct Investment Magazine – специализированный журнал, издателем которого является британская газета Financial Times.

Во время международной выставки Виталий Кличко также представит в Каннах стенд Киева и инвестиционные проекты, к которым украинская столица предлагает приобщиться иностранному бизнесу. Стенд смогут увидеть более 24 тысяч участников нынешней выставки, среди которых влиятельные специалисты рынка недвижимости, промышленности, логистики, представители крупного международного бизнеса.

Кроме того, мэр Киева выступит на панельной дискуссии на тему «Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей».

Во время MIPIM запланированы встречи мэра Кличко с госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, мэрами Познани и Лейпцига, представителями крупного международного бизнеса.