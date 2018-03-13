Здание лицея №142 дополнительно обследуют специалисты КП «Киевжилспецэксплуатация», – КГГА

Слухи о сносе школы не соответствуют действительности, сообщил Поворозник.

Здание лицея № 142 дополнительно обследуют специалисты строительной лаборатории коммунального предприятия «Киевжилспецэксплуатация». Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Слухи о сносе школы не соответствуют действительности. Обследование здания лицея № 142, на основании которого принято решение о закрытии учреждения и переводе учеников в другие школы, осуществлен без технических расчетов, которые требуют государственные нормы и стандарты. Акт обследования основывается исключительно на визуальном осмотре. Вчера и сегодня специалисты Научно-исследовательского института строительного производства и строительной лаборатории КП «Киевжилспецэксплуатация» предварительно проверили состояние здания. Согласно их заключению, динамика деформации здания с момента опубликования предыдущего акта обследования не подтверждена», – отметил Николай Поворозник.

По его словам, для более детального изучения ситуации и с целью основательного обследования технического состояния образовательного учреждения принят ряд решений.

«Для учащихся лицея на эту неделю объявлено каникулы. За это время профильные специалисты и балансодержатели ежедневно анализировать состояние сооружения, а также введут инструментальное наблюдение за динамикой развития деформации ее швов. Это даст нам возможность убедиться в безопасности пребывания детей и учителей в этом заведении», – отметил Николай Поворозник.

Кроме того, Соломенская районная в г. Киеве государственная администрация заказала комплексное обследование, которое начнется завтра, для установления действительного технического состояния с предоставлением обоснованных компетентных заключений и рекомендаций с перечнем необходимых работ для дальнейшей эксплуатации данного здания как образовательного учреждения.

«Поэтому спекуляции относительно перепрофилирование лицея № 142 не имеют никаких оснований! Оперативные работы дадут возможность начать обучение детей уже на следующей неделе», – отметил Николай Поворозник.