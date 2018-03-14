КГГА призвала водителей во время непогоды не парковать авто на обочинах дорог и в запрещенных местах

По прогнозу Украинского гидрометцентра, погодные условия 17 марта могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2-й (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, усложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать во время осложнения погодных условий автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба КГГА, городская власть также призывает водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололеда.

Вследствие влияния активного циклона 17 марта в столице ожидаются сложные погодные условия: ночью сильный снег, днем умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см), порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололед, понижение температуры ночью и днем до 3-8° мороза.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2-й (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, усложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Накануне, 16 марта, будет облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза, ветер восточный, 7-10 м/сек.

18 марта, по прогнозу синоптиков, ожидается снег, температура ночью 9-11°, днем 6-8° мороза. 19 марта – без осадков, температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза.