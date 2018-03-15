Общественность и представители медиа подписали меморандум об интегрированном развитии Старого Подола

Инициативная группа объединяет общественных активистов, представителей неправительственных организаций, экспертов по урбанистике, юристов и представителей медиаорганизаций.

Члены инициативной группы, выступающей за создание и внедрение проекта интегрированного развития Старого Подола в г. Киеве, подписали соответствующий меморандум.

«Мы, инициативная группа граждан, которые живут и работают на Подоле и которым не безразлично будущее района, решили объединиться, чтобы инициировать создание, предоставлять экспертные консультации и способствовать широкому публичному обсуждению проекта интегрированного развития территории Старого Подола в г. Киеве», − отмечается в обращении в начале текста меморандума.

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Группа объединяет общественных активистов, представителей неправительственных организаций, экспертов урбанистики, юристов и представителей медиаорганизаций. Главная цель − содействовать властям в создании проектного офиса для разработки и внедрения проекта интегрированного развития Старого Подола в г. Киеве. Такой проект должен способствовать разработке и популяризации планов по благоустройству транспортной инфраструктуры, реставрации и реконструкции старинной части района, обустройству общественных пространств, созданию качественной системы парковки, новых правил озеленения, новой системы уборки улиц от мусора и снега, развитию коммунальной инфраструктуры, развитию промышленной части Подола, определить возможности для инвесторов и зафиксировать интересы жителей района.

Сейчас для начала работы над таким проектом необходимое содействие и воля руководителей города и района. Участники группы уверены, что интенсивный диалог сможет обеспечить начало реализации такого проекта уже во втором квартале 2018 года.

Приводим полный текст Меморандума на языке оригинала:

Меморандум про запуск проекту інтегрованого розвитку Старого Подолу між громадськими активістами та представниками медіа

Ми, ініціативна група громадян, що живуть та працюють на Подолі і яким не байдуже майбутнє району, вирішили об’єднатись, аби ініціювати створення, надавати експертні консультації та сприяти широкому публічному обговоренню проекту інтегрованого розвитку території Старого Подолу в м. Києві, домовились про нижченаведене:

Поділ є одним з найстаріших районів Києва з багатою історією. Ми вважаємо, що саме Старий Поділ може стати прикладом позитивних зрушень не лише для мешканців району, а й усього міста.

Ми об’єднані переконанням, що без професійного проекту інтегрованого розвитку території, розробленого із залученням всіх зацікавлених сторін, будь-які перетворення і зміни матимуть точковий та тимчасовий характер. Ми ж прагнемо втілити підхід, який сприятиме покращенню сьогоднішньої непростої ситуації.

Наразі не існує інтегрованого проекту розвитку території Старого Подолу. Практика інших міст, у тому числі українських, свідчить, що наявність відповідного проекту є базовою передумовою розвитку міста та його районів.

Такий проект має сприяти розробці та популяризації планів щодо впорядкування транспортної інфраструктури, реставрації і реконструкції старовинної частини району, облаштування громадських просторів, створення якісної системи паркування, нових правил озеленення, нової системи прибирання вулиць від сміття та снігу, розвитку комунальної інфраструктури, розвитку промислової частини Подолу, окреслити можливості для інвесторів і головне − явно зафіксувати інтереси мешканців району.

Учасники групи дійшли до згоди, що розробка та втілення у життя проекту інтегрованого розвитку Старого Подолу вимагає скоординованих і цілеспрямованих зусиль фахівців різних профілів громадськості та медіа, створення проектного офісу й взаємодію з владою міста, а також принципового залучення іноземного досвіду та спеціалістів.

Представники державної влади задекларували свою готовність сприяти розробці проекту інтегрованого розвитку Старого Подолу, просувати та адвокатувати принципи інтегрованого розвитку міст і територій.

Представники громадських організацій задекларували готовність сприяти діалогові та модерувати обговорення всередині громади.

Експерти з містобудування та питань розвитку міст задекларували готовність надавати експертні консультації.

Представники медіаспільноти задекларували готовність надати повномасштабну підтримку для висвітлення процесу розробки проекту та забезпечення ознайомлення громади з результатами.

Ми сподіваємось, що вже у 2018 році буде розпочато повномасштабну експертну роботу задля того, щоб проект інтегрованого розвитку території Старого Подолу було створено та реалізовано найближчим часом.

Засвідчуючи згоду з викладеним вище, цей меморандум підписали:

Бондар Ганна, мистецтвознавець, архітектор

Головко Максим, архітектор, учасник ГО «Агенти Змін»

Гурін Дмитро, урбаніст, спеціаліст із суспільних комунікацій

Закревська Ольга, ініціатор проектів «Самосад» та «Подоляночка»

Калюк Павло, засновник спільноти «Подоляночка»

Мондриївський Валентин, Голова Подільської РДА

Олійник Антон, архітектор, Buro O

Осьмак Владислава, громадська активістка

Пасько Ілля, Радник першого заступника голови КМДА

Петрощук Євген, громадський активіст

Ткаченко Олександр, генеральний директор «1+1 медіа»

Шліпченко Світлана, співробітниця Інституту філософії НАНУ

Фінберг Арсеній, власник екскурсійного бюро «Интересный Киев» та засновник ГО «Київ Мрії»